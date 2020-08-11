РИАМО - 11 авг. В столице начали бетонирование железобетонной плиты проезжей части путепровода для соединения Юго-Восточной хорды с Третьим транспортным кольцом, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Работы ведутся в пролете между первой и четвертой опорами. Уложено более 400 кубометров бетона», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Также рабочие монтируют металлоконструкции пролетных строений путепровода. Всего необходимо смонтировать 5450 тонн металлоконструкций.

Строительство путепровода от связки Третьего транспортного кольца ведется через железнодорожные пути Курского направления МЖД.