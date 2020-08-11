РИАМО - 11 авг. На международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента Российской Федерации» выступят 370 спортсменов, сообщил журналистам генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов.

Соревнования пройдут 15 и 16 августа на гребном канале в Крылатском. Вход на мероприятие бесплатный.

«На прошлых выходных прошла 59-я большая московская регата. Было много зрителей, мероприятие прошло в соответствии с предписанием главного санитарного врача и указами мэра Москвы. <…> Кубок пройдет только на гребном канале, раньше он проходил и на акватории. Мы ждем, что участие в мероприятии примут 370 спортсменов», — сказал Смирнов.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова отметила, что среди участников будут также иностранные спортсмены.

«Нас радует, что было очень много желающих принять участие в соревнованиях. Несколько иностранных спортсменов примут участие. Это те, кто большую часть времени проживают в России или ранее приезжали на тренировки», — отметила Исхакова.

Одной из особенностей кубка стало то, что регионы могут заявлять для участия в соревнованиях спортсменов без спортивных разрядов.

«Регионы могут заявлять тех, кого считают лучшими и сильнейшими», — отметил помощник президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Миронов.