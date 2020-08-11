РИАМО - 11 авг. На международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента Российской Федерации» выступят 370 спортсменов, сообщил журналистам генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов.
Соревнования пройдут 15 и 16 августа на гребном канале в Крылатском. Вход на мероприятие бесплатный.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова отметила, что среди участников будут также иностранные спортсмены.
«Нас радует, что было очень много желающих принять участие в соревнованиях. Несколько иностранных спортсменов примут участие. Это те, кто большую часть времени проживают в России или ранее приезжали на тренировки», — отметила Исхакова.
Одной из особенностей кубка стало то, что регионы могут заявлять для участия в соревнованиях спортсменов без спортивных разрядов.
«Регионы могут заявлять тех, кого считают лучшими и сильнейшими», — отметил помощник президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Миронов.
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