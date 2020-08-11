РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 авг. Госжилинспекция Московской области обязала управляющую компанию «Самолет-Сервис» привести в надлежащее состояние козырек подъезда по требованию жителя подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Житель многоквартирного дома №5/1 по улице Дружбы в Люберцах обратился в Госжилинспекцию с жалобой на замусоренность козырька входной группы подъезда №3, расположенного под окнами его квартиры. Инспекторы связались с ООО «Самолет-Сервис» и поручили разобраться в ситуации. Главный инженер организации взял выполнение заявки под личный контроль.

«Несмотря на условия договора управления, в соответствии с которыми очистка козырьков проводится сезонно, дважды в год, управляющая компания в течение часа организовала уборку», – говорится в сообщении.

Также проверены и убраны козырьки соседних подъездов. Выполненные работы подтверждены фотоматериалами.

«Несмотря на то, что внеплановые выездные проверки временно приостановлены, Госжилинспекция не прекращает свою работу. Наша задача – помочь каждому жителю региона наладить конструктивный диалог с управляющей организацией, и мы продолжаем осуществлять ее даже в режиме ограничений», – подчеркнула руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.