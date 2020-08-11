РИАМО - 11 авг. С начала 2020 года донорами крови в Подмосковье стали более 35 тысяч человек, благодаря донорам Московская областная станция переливания крови заготовила почти 35 тысяч литров крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Этот объем удалось обеспечить благодаря неоднократным донациям.

«Только за последние семь месяцев донорами крови в Подмосковье стали 35 тысяч человек. Что примечательно - 98% из них сдали кровь безвозмездно. Благодаря этим людям действительно спасаем жизни людей каждый день», - рассказал заместитель министра здравоохранения Подмосковья Антон Масякин.

Чаще всего донорскую кровь используют для лечения онкологических больных, пострадавших в ДТП, рожениц и детей с экстремально низкой массой тела.

Сдать донорскую кровь в Московской области может каждый желающий в рамках специализированных марафонов и акций, а также на постоянной основе в учреждениях службы крови Московской области.

Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных, с 8:00 до 14:00.