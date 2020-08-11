РИАМО – 11 авг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России уже началась циркуляция гриппа, сообщает Федеральное агентство новостей.

К такому выводу медики пришли по итогам исследования более 1,5 тысяч проб и различных вирусов в 17 регионах страны.

«Из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у 6% неболеющих россиян, которых мы обследовали методом случайной выборки», — сказала Попова.

В 65% случаев эксперты выявили циркуляцию сезонного вируса, а у каждого десятого — вирусы парагриппа.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в преддверии нового учебного года в России изготовят около 18 миллионов доз вакцины от гриппа для детей.