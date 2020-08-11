РИАМО – 11 авг. Все исследования российской вакцины от коронавируса еще не завершены, пока преодолены две фазы, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов.

Во вторник президент России Владимир Путин сообщил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. В гражданский оборот она поступит с 1 января, а вакцинация будет носить исключительно добровольный характер.

«Есть четыре фазы клинических исследований. Первая и вторая фазы для российской вакцины преодолены, третья фаза запланирована, как и в США. По нашему законодательству, для регистрации достаточно тех фаз, которые уже проведены. Пока что это многообещающий анонс, исследования не завершены, речь идет не о вакцинации через несколько дней, а через несколько месяцев», - сказал Викулов в эфире радио Sputnik.

По его словам, регистрацию могут еще отозвать. Это могут сделать для того, чтобы выполнить требования, которые предъявляются.

«Такие прецеденты в истории были, когда отзывали препараты по каким-то причинам, если они не проходили под соответствующие условия. Для нас важна не только эффективность, но и безопасность в раннем и отдаленном периодах после вакцинации», – отметил врач.

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11 АВГУСТА

- Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже поставила себе созданную в России первую в мире вакцину от коронавируса. Президент отметил, что чувствует она себя хорошо.

- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

- В Подмосковье за минувшие сутки от оронавируса умерло 3 человека. С начала пандемии в Московской области скончались 1127 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число выявленных случаев Covid-19 в августе в Москве на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28. Именно этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.

- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.

- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.

«У нас много предприятий и научных центров, и вряд ли вакцина центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям», — подчеркнула заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.

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- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.