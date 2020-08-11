РИАМО - 11 авг. В Московской области запустили уникальный сервис, который определяет принадлежность автомобильных дорог региона по кадастровому номеру на портале государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Сервис предназначен для выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода придорожной полосы и на присоединение к автомобильным дорогам общего пользования на территории региона.

«Теперь определить собственника дороги можно за несколько минут», — говорится в сообщении.

После заполнения кадастрового номера сервис предложит выбрать необходимую автомобильную дорогу и далее перенаправит заявителя на требуемую услугу.

Сервис создали исключительно для подмосковных дорог. В будущем специально для него также разработают интерактивную карту.