РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В Подольске разыскивают очевидцев ДТП с припаркованной машиной на улице Академика Доллежаля, сообщила «РИАМО В Подольске» владелец поврежденной машины.

Инцидент произошел 7 августа в микрорайоне Кузнечики на улице Академика Доллежаля у дома №19.

«Это произошло в промежуток времени с 15:00 до 19:00. Был совершен наезд на припаркованную машину с торца дома Академика Доллежаля, 19 (Volkswagen Passat). Виновник, предположительно, на «Газели», - сказала владелец.

Она отметила, что просит всех, кто стал очевидцем данного инцидента, сообщить Натальи Трушевой в соцсети «ВКонтакте».