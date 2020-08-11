РИАМО - 11 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении правительством столицы субсидии для «Союзмультфильма», чтобы компенсировать часть затрат на создание мультимедийного парка на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Мультимедийный парк, посетители которого смогут погрузиться в атмосферу культовых отечественных мультфильмов, планируется открыть в 2020 году в павильоне № 7 «Семена», – уточняется в сообщении.

Капитальный ремонт павильона закончили летом текущего года. Строители отремонтировали фасад и кровлю, а также поменяли витражное остекление. В порядок привели главную входную лестницу, а также большую клумбу с елью в цокольной части здания.

Экспозиция павильона будет состоять из мультимедийных аттракционов «Путешествие внутрь мультфильма», «Я и мультгерои», «Комната с фонариком» и других. При создании экспозиции применили современные технологии VR/AR (виртуальная/дополненная реальность - ред.), RTX (трассировка лучей - ред.), motion capture (захват движения - ред.) и 3D-анимации.