РИАМО - 11 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял второе место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России по итогам июля 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июле также стали стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва), Юрий Бурлачко (Краснодарский край) и Константин Толкачев (Башкортостан)», — говорится в сообщении.

За этот период Брынцалов упоминался в СМИ в связи с голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ. В частности, он отметил, что жители Подмосковья проявили активную гражданскую позицию, явка составила более 76%. Кроме того, Брынцалов встретился с жителями, имущество которых пострадало от наводнения вследствие прорыва дамбы в Рузском округе, сообщив, что все люди, утратившие жилье, получат компенсацию в размере двух миллионов рублей.

Также СМИ сообщали, что под руководством председателя Мособлдумы состоялось совещание организационного комитета по проведению Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы» в 2020 году.

Брынцалов занимает пост спикера Мособлдумы с 2011 года.

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