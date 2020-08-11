РИАМО - 11 авг. Сотрудники скорой помощи госпитализировали актера Михаила Ефремова из здания столичного Пресненского суда с подозрением на инсульт, сообщает ТАСС.

Сначала артисту оказывали помощь в комнате приставов. Затем медики забрали Ефремова в больницу.

«Ему необходима мера реанимации», – заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Он добавил, что в медучреждение актера увезли в бессознательном состоянии.

Представитель пресс-службы суда подтвердил, что Ефремова госпитализировали.

«У Ефремова подозрение на инсульт, точный диагноз будет установлен в больнице», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

В Пресненском суде Москвы рассматривается дело Ефремова, который 8 июня устроил смертельную аварию на Садовом кольце.

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