РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Около 20 выпускников подольских школ получили 100 баллов по одному и более предметам на ЕГЭ, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На ЕГЭ 19 выпускников подольских школ получили 100 баллов по одному и более предметам. Два мультибалльника! Высокие баллы по результатам ЕГЭ (от 95 до 99 баллов) в Подольске набрали 110 человек», - говорится в сообщении.

Девять выпускников получили 100 баллов по двум и более предметам: Ольга Кренделева (гимназия имени Подольских курсантов), Анастасия Воробьева (школа №6 Климовска), Егор Сушков (гимназия №7), Дарья Князева (гимназия №4), Юлия Абрамова (лицей №26), Данил Федотов (лицей №1), Анна Семенова (школа №6), Алина Ляпич (школа №24), Юлия Коваленко (лицей «Экус»).

Подольских выпускников поздравили с высокими достижениями в сдаче госэкзаменов.