РИАМО - 11 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размеры поощрительных выплат для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Выплату для столичных школьников, завоевавших право на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года, будут производить из городского бюджета.

«В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции Минпросвещение России приняло решение об отмене заключительного этапа ВсОШ 2019/20 учебного года, в котором имели право принять участие 1657 московских школьников», — говорится в сообщении.

Речь идет о 540 выпускников 11-х классов, набравших проходные баллы в ходе регионального этапа, 154 выпускников 11-х классов, ставших победителями и призерами ВсОШ 2018/19 учебного года и имевших право участвовать в заключительном этапе текущего года без прохождения регионального этапа. А также о 963 учащихся 6-10-х классов, набравших проходные баллы в ходе регионального этапа текущего года.

Многие члены сборной Москвы имели право участвовать в заключительном этапе олимпиады по нескольким предметам. Поэтому всего будут произведены 1904 поощрительные выплаты.

Размер выплат составит 300 тысяч рублей для выпускников 11-х классов, признанным призерами текущего года, и по 100 тысяч рублей получат остальным члены сборной Москвы.

В прошлом году в соответствии с решениями победители заключительного этапа ВсОШ получили поощрительные выплаты в размере 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей, члены сборной Москвы, не занявшие призовых мест – 100 тысяч рублей.