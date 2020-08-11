РИАМО - 11 авг. Прием главы Орехово-Зуевского округа Геннадия Панина и заместителей по профильным направлениям состоится 14 августа в Куровском, необходима предварительная запись, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Встреча главы Орехово-Зуевского округа и его заместителей с жителями пройдет 14 августа с 16:00 до 18:00 в Центре культура и досуга города Куровское (улица Вокзальная, дом №7). Приглашаются все желающие, необходима предварительная запись», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, предварительная запись на прием будет организована 12 августа с 9:00 до 14:00 по телефонам: 8(496)413-10-75, 8(496)412-14-37 и 8(496)413-10-60 (добавочный 1068).