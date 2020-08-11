РИАМО - 11 авг. Полиция проводит проверку по факту госпитализации в Москве певицы Валентины Легкоступовой, у которой зафиксировали многочисленные травмы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД России.

«По факту поступившей из медучреждения телефонограммы о доставлении к ним женщины 1965 года рождения проводится проверка. С целью установления всех обстоятельств, при которых пострадавшая получила телесные повреждения, в ОМВД доставлен ее супруг», — говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что заслуженную артистку России Валентину Легкоступову, известную по хиту «Ягода-малина», обнаружили в собственной квартире с пробитой головой и многочисленными синяками. Вместе с артисткой находился ее новый муж, супруги были в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент певица находится в коме в отделении реанимации одной из столичных клиник.