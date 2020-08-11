Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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