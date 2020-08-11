РИАМО - 11 авг. Учитель русского языка и литературы Марина Шушкевич, работающая в Лицее научно-инженерного профиля в Королеве, подготовила в текущем году 13 стобалльников по ЕГЭ, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Марина Николаевна – рекордсмен среди учителей по количеству стобалльников, это высокий результат. Пока в Московской области более 500 учителей, чьи ученики набрали 100 баллов, но результат может еще измениться после подведения окончательных итогов», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что Марина Шушкевич показала лучший результат среди учителей в текущем году.

Результаты последней волны ЕГЭ будут известны не позднее 17 августа.