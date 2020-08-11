РИАМО - 11 авг. Учитель русского языка и литературы Марина Шушкевич, работающая в Лицее научно-инженерного профиля в Королеве, подготовила в текущем году 13 стобалльников по ЕГЭ, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Марина Николаевна – рекордсмен среди учителей по количеству стобалльников, это высокий результат. Пока в Московской области более 500 учителей, чьи ученики набрали 100 баллов, но результат может еще измениться после подведения окончательных итогов», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она уточнила, что Марина Шушкевич показала лучший результат среди учителей в текущем году.
Результаты последней волны ЕГЭ будут известны не позднее 17 августа.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
13 вопросов | Пройден 33333 раза
6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии