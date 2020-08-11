РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Жители Подольска до 30 августа смогут передать канцелярские товары и портфели для школьников, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Подольска совместно с Подольским городским центром социальной помощи семье и детям и Климовским центром социальной помощи семье и детям «Гармония» до 30 августа проводит благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Для участия в ней каждый желающий может принести рюкзак, канцелярские товары, спортивную форму и школьную одежду. Подарки будут переданы школьникам, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении», - говорится в сообщении.

Сбор вещей и канцтоваров будет проводиться по адресам: улица Литейная, дом №2, телефон: 8(496)757-69-67, 8(496)763-55-83; микрорайон Климовск, улица Заводская, дом №15/1, телефон: 8(496)762-61-24.