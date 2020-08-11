РИАМО - 11 авг. Ежегодно парк каршеринга в Москве будет расти на 2-3 тысячи машин, на сегодня в столице насчитывается уже порядка 27,5 тысячи автомобилей каршеринга, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Среди всех машин каршеринга порядка 1 тысячи — машины премиум класса.

«Какие перспективы у каршеринга в Москве на ближайшие несколько лет? Думаю, что количество доступных к прокату машин будет расти в среднем на 2-3 тысячи автомобилей в год, а в день одной машиной будут также пользоваться около семи-восьми человек. Поэтому правительство Москвы точно сохранит скидки на парковочный абонемент для каршеринга», — сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что, согласно оценкам столичных властей, уже сегодня около 100 тысяч личных автомобилей не выезжает ежедневно на дороги города благодаря появлению сервиса краткосрочной аренды машин.

По его словам, для москвичей, которые отказались от личной машины в пользу каршеринга и общественного транспорта, могут придумать бонус.

«Например, бонусы на карту «Тройка» или новые скидки на использование разных видов московского транспорта», — заметил Ликсутов.