РИАМО – 11 авг. Входы и выходы на столичном рынке «Теплый стан» закрыли в рамках проведения спецоперации по борьбе с незаконной миграцией, сообщает ТАСС.
Спецоперацию проводят сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии.
«По предварительной информации, в настоящее время проходит задержание подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей», - сказал источник агентства.
В правоохранительных органах не исключают, что на рынке незаконно изготавливали документы для легализации пребывания иностранцев в России.
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