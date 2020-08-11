РИАМО – 11 авг. Входы и выходы на столичном рынке «Теплый стан» закрыли в рамках проведения спецоперации по борьбе с незаконной миграцией, сообщает ТАСС.

Спецоперацию проводят сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии.

«По предварительной информации, в настоящее время проходит задержание подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей», - сказал источник агентства.

В правоохранительных органах не исключают, что на рынке незаконно изготавливали документы для легализации пребывания иностранцев в России.

Правоохранители начали спецоперацию на рынке «Фуд Сити» в Москве>>