РИАМО - 11 авг. В подмосковном Реутове 23-24 сентября 2020 года пройдет акция «Школа утилизации: электроника», оператором которой является Фонд рационального природопользования при поддержке регионального Минэкологии и Минимущества, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В подмосковном Реутове 23 и 24 сентября пройдет акция по приему утильной электроники «Школа утилизации: электроника». На бесплатную утилизацию отработавшего оборудования имеют право органы государственной и муниципальной власти, бюджетные учреждения, в том числе социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, спорта и многое другое», - говорится в сообщении.

Также в качестве меры поддержки бизнеса в условиях выхода из ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией, с июля 2020 года в программе могут принять участие и коммерческие организации, для них стоимость утилизации составит 1 копейку за 1 кубометр. Прием утильной электронной техники будет осуществляться в строгом соответствии с нормами природоохранного законодательства с выдачей полного комплекта документов.

«На бесплатную утилизацию можно сдать компьютерное, электронное, электрическое, оптическое оборудование, которое утратило потребительские свойства. При этом важно знать, что не принимается оборудование, помеченное знаком «радиация», - говорится в сообщении.

Для участия в программе органам власти и учреждениям необходимо зарегистрироваться на сайте www.eko-fond.ru не позднее чем за две недели до даты проведения акции в округе по графику, в случае необходимости проведения экспертизы технического состояния оборудования – не менее чем за месяц. Время прибытия специализированного транспорта для вывоза утильного оборудования в каждое учреждение сообщается ответственному лицу за 2-3 дня до даты вывоза.