РИАМО - 11 авг. С начала 2019 года ко въезду в Россию не допустили свыше 820 лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.

Соответствующие заявление сделал на заседании председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

«Благодаря проведенным мероприятиям с начала 2019 года не допущен въезд в страну более 820 лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности», — сказал Бортников.

По его словам, «нельзя допустить использования миграционного потока международными террористическими организациями».

На заседании НАК обсуждались вопросы противодействия проникновению террористов и их пособников в Россию, а также проблемы профилактики терроризма среди мигрантов.