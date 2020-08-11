РИАМО – 11 авг. Порядка 10,5 тысячи детей отправятся в школы подмосковного Реутова 1 сентября, более 1,4 тысячи из них – первоклассники, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В подмосковном Реутове функционируют 11 средних общеобразовательных учреждений, в том числе одна частная школа. Всего в новом учебном году в школы городского округа пойдут около 10,5 тысячи ребят, более 1,4 тысячи из которых – учащиеся первых классов», – говорится в сообщении.

Все учебные заведения Реутова будут обеспечены бесконтактными градусниками, дезинфицирующими средствами, запасом средств индивидуальной защиты, специальными приборами обеззараживания воздуха. Также с 1 сентября будет организована процедура термометрии как для детей, так и для преподавателей и других сотрудников.

«С учетом сегодняшней эпидситуации принято решение начинать новый учебный год в школах как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и соблюдении противоэпидемических мер», – отметила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Кроме того, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с сентября всех учеников начальных классов Реутова обеспечат горячим питанием. Питаться школьники будут также по новым правилам – дистанцию между столами увеличат, а для каждого класса разработают индивидуальный график питания.

До начала учебного года проведут тестирование всех учителей, а с сентября поликлиники будут передавать в образовательные учреждения данные о болеющих детях.