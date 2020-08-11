РИАМО - 11 авг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев заражения коронавирусом в детских лагерях по стране не зафиксировано, сообщает РИА Новости.

Попова отметила, что из-за угрозы распространения коронавируса летние лагеря для детей работают по новым правилам.

«Полное соблюдение всех наших специально разработанных требований позволяет сегодня проводить летнюю оздоровительную кампанию, как мы и предполагали, и говорили вам об этом, проводить ее безопасно. Случаев регистрации новой инфекции ковидной в летних оздоровительных учреждениях сегодня нет», – сказала Попова.

По ее словам, на отдыхе в лагерях уже побывали 650 тысяч детей. На данный момент еще 500 тысяч ребят отдыхают в загородных и школьных лагерях.

На сегодняшний день в России выявили 897 599 случаев заражения коронавирусом. Скончался 15 131 пациент, выздоровели 703 175 человек.

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11 АВГУСТА

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- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

- В Подмосковье за минувшие сутки от оронавируса умерло 3 человека. С начала пандемии в Московской области скончались 1127 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число выявленных случаев Covid-19 в августе в Москве на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28. Именно этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.

- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.

- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.

«У нас много предприятий и научных центров, и вряд ли вакцина центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям», — подчеркнула заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.

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- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.