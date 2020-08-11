РИАМО - 11 авг. В июле многофункциональные центры (МФЦ) Московской области оказали почти два миллиона услуг, в числе популярных – услуга по выдаче и замене социальных карт, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МФЦ Московской области.

«В июле оказано 1,8 миллиона услуг. Государственной услугой по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним воспользовались почти 350 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

Второй по популярности услугой стало предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Этой услугой воспользовались более 102 тысяч человек.

Также в топ услуг вошли выдача, замена и прекращение действия социальных карт жителей Московской области - услугой воспользовались более 86 тысяч раз.

Кроме того, в числе популярных – услуга приема от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявления об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства - за этой услугой обратились более 31 тысячи раз.

С 1 июля МФЦ Подмосковья могут принимать граждан в режиме живой очереди. До этого работа МФЦ была ограничена из-за пандемии коронавируса.

В офисах соблюдаются все меры профилактики коронавирусной инфекции.