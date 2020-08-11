РИАМО - 11 авг. В июле многофункциональные центры (МФЦ) Московской области оказали почти два миллиона услуг, в числе популярных – услуга по выдаче и замене социальных карт, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МФЦ Московской области.
Второй по популярности услугой стало предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Этой услугой воспользовались более 102 тысяч человек.
Также в топ услуг вошли выдача, замена и прекращение действия социальных карт жителей Московской области - услугой воспользовались более 86 тысяч раз.
Кроме того, в числе популярных – услуга приема от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявления об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства - за этой услугой обратились более 31 тысячи раз.
С 1 июля МФЦ Подмосковья могут принимать граждан в режиме живой очереди. До этого работа МФЦ была ограничена из-за пандемии коронавируса.
В офисах соблюдаются все меры профилактики коронавирусной инфекции.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии