РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Покупатели подали около 200 заявок на приобретение 25 квартир в доме на улице 43-й Армии в Подольске на аукционе, говорится в сообщении пресс-службы центра управления городским имуществом.

«Около 200 заявок было подано на приобретение 25 квартир в Подольске. 25 квартир в доме по улице 43-й Армии в Подольске вызвали высокий спрос среди покупателей. Так, на участие в торгах было подано 196 заявок, что в среднем составляет по 7-8 участников на лот», - сказал заместитель генерального директора центра управления городским имуществом Александр Окунев.

Он отметил, что такая востребованность может быть обусловлена невысокой стартовой стоимостью и расположением дома в районе с развитой инфраструктурой.

Торги по продаже квартир по адресу: улица 43-й Армии, дом 23, состоялись 5 августа. Самым желанным стал лот площадью 53,5 квадратных метра.

«Двухкомнатную квартиру на 15 этаже приобрели с превышением на 31,5% от начальной стоимости, на этот лот претендовали 10 участников. А наиболее востребованным жильем оказалась «двушка» площадью 38,2 «квадрата», на нее было подано 12 заявок», - добавил Окунев.