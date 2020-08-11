РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 авг. МФЦ в микрорайоне Барыбино подмосковного Домодедова изменит график работы 12 августа, сообщается в группе «МФЦ Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с проведением плановых работ на электрических сетях 12 августа на 5 часов в период времени с 9:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии в микрорайоне Барыбино.

«Режим работы на 12 августа офиса МБУ «МФЦ Домодедово», расположенного по адресу: улица Леваневского, дом №2А: с 8:00 до 9:00, с 17:00 до 21:00», - говорится в сообщении.