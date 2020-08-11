РИАМО - 11 авг. Количество погибших в авариях с участием авто каршеринга в Москве выросло за период с января по июнь 2020 года на 20% в сравнении с показателем 2019 года, в то же время в столице отмечается снижение числа погибших среди обычных автомобилистов на 16%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Показатели аварийности в Москве с автомобилями каршеринга уже выросли: число погибших в ДТП за шесть месяцев 2020 года на 20% больше, чем за такой же период 2019 года. И это при том, что несколько месяцев каршеринг вообще не был доступен из-за ограничений режима самоизоляции», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По данным статистики, в столице отмечается снижение числа погибших среди обычных автомобилистов на 16%.

По словам Ликсутова, важно определить и закрепить базовые стандарты безопасной эксплуатации автомобилей каршеринга на федеральном уровне или передать полномочия по установлению стандартов их работы регионам.

«Взвешенные требования к водителям каршеринга, при которых учитывается их опыт и история водительской «жизни», должны стать обязательной нормой. Ведь очевидно, что это пойдет на пользу всем сервисам каршеринга», - пояснил Ликсутов.