РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. Жители подмосковных Люберец больше не смогут оплачивать услуги ЖКХ в кассах ООО «Коммунальные платежи онлайн», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«МосОблЕИРЦ уведомляет о прекращении приема платежей за ЖКУ в кассах ООО «Коммунальные платежи онлайн». Прием платежей прекращен в связи с расторжением договора между ООО «МосОблЕИРЦ» и ООО «Коммунальные платежи онлайн», - говорится в сообщении.

Ознакомится со списком адресов данных касс, которые не принимают платежи, можно на сайте: https://xn--90aiqw4a4aq.xn--p1ai/news/informaciya-dlya-lyuberchan-ob-oplate-kvitanciy-mosobleirc.

Оплатить квитанции МосОблЕИРЦ можно в клиентских офисах расчетного центра, в отделениях и терминалах Сбербанка, банков «Возрождение», «Московский кредитный банк», «ВТБ», «Мособлбанк» и в отделениях ФГУП «Почта России».

Без комиссии оплатить ЖКУ и передать показания приборов учета можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ.