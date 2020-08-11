РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 авг. В Щелкове продолжается капремонт канализационного коллектора между микрорайонами Бахчиванджи и Чкаловский, на данный момент работы выполнены на 80%, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Отличительная особенность трубы заключается в том, что она сделана из полиэтилена низкого давления. Такие коммуникации специально предназначены для систем водоснабжения и водоотведения, не подвергаются коррозии. Срок службы составляет 50 лет», - говорится в сообщении.

В ближайшие дни подрядчик введет в эксплуатацию один километр трубы и переведет стоки на новый коллектор. До конца сентября подрядная организация закончит прокладку третьего завершающего участка коллектора. Общая длинна ремонтируемого коллектора составляет более двух километров.