РИАМО - 11 авг. Пожар произошел в квартире дома на улице Бирюсинка, в ходе тушения возгорания спасли пять человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Горела одна из квартир на 10-м этаже 14-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 25 квадратных метров.

«Был спасен один человек, передан наряду скорой помощи для осмотра. Из соседних квартир спасены четыре человека», - говорится в сообщении.

Пожар потушили.