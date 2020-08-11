РИАМО — 11 авг. Эксперты Роскачества проверили мужские носки семи наиболее популярных торговых марок и выяснили, что все они имеют хорошую стойкость к изнашиванию, говорится в сообщении пресс-службы организации.

В проверке участвовали носки марок «Красная ветка», «Носи свое!», Akos, Askomi, In Extenso, O’Stin и Senator. Их проверили на соответствие как обязательным требованиям, так и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

«Согласно результатам исследования, все носки износостойкие. Производители носков всех торговых марок используют устойчивые красители», - говорится в сообщении.

Вместе с тем у всех исследованных образцов эксперты обнаружили различные недостатки по другим показателям. Так, производители носков трех торговых марок («Носи свое!», Askomi и Senator) указали в маркировке неверную информацию о составе сырья. В носках «Носи свое!» и Senator эксперты выявили наличие редких стежков шва на мыске.

Тест на гигроскопичность показал, что только носки Askomi соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества. Гигроскопичность определяет, насколько эффективно ткань впитывает и отводит влагу от кожи. Носки с хорошим показателем гигроскопичности приятно и комфортно носить.