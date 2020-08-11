РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Власти подмосковного Подольска поручили вести строгий контроль за ходом строительства социальных объектов, планируемых к завершению в текущем году, сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» администрации округа.

В Подольске 10 августа председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский провел совещание с заместителями и руководителями отделов. На совещании обсуждались текущие вопросы, связанные с ходом строительства школ и проектированием дошкольных образовательных учреждений в округе. Также были доведены изменения в законодательных базах и нормативно-правовых актах.

«На сегодняшний день производительность и темпы строительства на строительных площадках социальных объектов в округе наращиваются. Подрядными организациями планируется к концу августа войти в производственный график работ. Цаплинский дал поручение вести строгий контроль за сроком и качеством выполняемых работ на объектах, которые планируется завершить уже к концу этого года», - говорится в сообщении.