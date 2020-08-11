РИАМО - 11 авг. Правила парковки автомобилей каршеринга в Москве могут изменить, так, в течение двух лет может быть изменен срок действия льготного абонемента на занятие парковок для автомобилей каршеринга, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Нам поступает много жалоб от москвичей на то, что часто каршеринг «забивает» парковку у их дома и жителям совсем не остается парковочных мест. При этом, кстати, арендные автомобили ставят такие же жители и имеют на это право. Поэтому предлагаю для решения этой проблемы совместно с компаниями каршеринга обсудить изменения», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что часть парковок, где чаще всего места занимают местные жители, могут быть исключены из льготного абонемента для операторов каршеринга. Парковаться на арендной машине там можно будет только за действующий для всех тариф.

«Для пользователей сервиса такая парковка останется бесплатной. У резидентов - местных жителей остаются свои обычные льготы на свои личные автомобили», - пояснил заммэра.

Он подчеркнул, что через год или два нужно будет предусмотреть время действия льготного абонемента на занятие парковок.