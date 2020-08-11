РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В городском округе Мытищи представители «Молодой Гвардии Единой России» доставили продукты нуждающимся пожилым людям, сообщается в Instagram-аккаунте МГЕР Мытищ.
«Мытищинские молодогвардейцы доставили продуктовые наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева нуждающимся пожилым людям. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы», - говорится в сообщении.
«Молодая Гвардия Единой России» — это всероссийская общественно-политическая молодежная организация партии «Единая Россия».
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