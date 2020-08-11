РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В городском округе Мытищи силами Общественной палаты за четыре месяца собрали более 660 килограммов батареек, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для удобного сбора батареек и дальнейшей их отправки на Челябинский перерабатывающий завод «Мегаполисресурс» в 70 домах под управлением ГК «Домжилсервис» установлены специальные контейнеры. Батарейки для переработки собирают в домах на улицах Институтской, Шараповской, Сукромке, Колпакова, Мира, Белобородова, Летной, Кедрина, Воронина и Троицкой.

«За четыре месяца собрали более 660 килограммов батареек. После июльской выемки из Мытищ в Челябинск отправится 160 килограммов элементов питания. Жители дома по улице Колпакова, дом 10 выразили благодарность за комфортные условия и заботу об экологии», - говорится в сообщении.

Переживают за экологию и жители ЖК «Новое Медведково». Представитель дома присутствовала при последней выемке и отметила, что готова поддержать экологическую инициативу Общественной палаты. Инициатором проекта по сбору является консультант-эксперт комиссий по экологии и ЖКХ Татьяна Филина.