РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Подольский хоккейный клуб «Витязь» откроет хоккейный сезон в округе домашним матчем с командой Череповца «Северсталь» 13 сентября, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Открытие хоккейного сезона в Подольске запланировано на 13 сентября. Первый домашний матч чемпионата КХЛ подмосковный «Витязь» сыграет с «Северсталью», - говорится в сообщении.

Матч начнется в 17:00 13 сентября, он пройдет в Ледовом дворце «Витязь».