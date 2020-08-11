РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В городском округе Мытищи в селе Марфино сотрудники ТУ «Федоскино» благоустраивают парковки у домов, сообщил заместитель главы администрации горокруга Сергей Науменков.

«Обустройство парковочной площадки у многоквартирных домов по улице Зеленая села Марфино ведется силами сотрудников благоустройства ТУ «Федоскино», - написал Науменков в своем Instagram-аккаунте.

Общая площадь сельских территорий городского округа Мытищи, подведомственных МКУ ТУ «Федоскино», составляет 19 038 гектаров, в границах которых находятся 44 населенных пункта.