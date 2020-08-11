РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В парке Талалихина Подольска во вторник пройдет показ отечественного фильма «На Луне» в летнем кинотеатре, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник в 21:00 в Зеленом театре парка запланирован кинопоказ фильма «На Луне». В киноленте сын очень важного и обеспеченного человека совершил ДТП. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотиться еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях. Вход свободный.