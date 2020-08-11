РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Жители одного из дворов на Подольской улице Подольска обеспокоены вырубкой деревьев для строительства новой парковки, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во дворе дома 4, корпус 3 по улице Подольская 10 августа прошла встреча жителей по вопросу строительства парковки и по вырубке деревьев. Мнения жителей разделились. Большинство поддержали строительство мест для парковки автомобилей, однако часть была недовольна вырубкой деревьев.

«Жители обратились в нашу инициативную группу «Силикатная-2» по поводу вырубки деревьев для строительства парковки. Мы понимаем, что парковка нужна, но кто согласовал данную площадь вырубки территории? По данному факту был отправлен запрос в администрацию округа, по ответу на который будем решать, будем ли обращаться в прокуратуру или нет», - сказал активист Михаил Чириков.

Он добавил, что некоторых насторожил факт несоблюдения расстояния от ворот детсада до парковки, но решение будет приниматься совместно с жителями. По словам одной из жительниц данного дома, большинство проживающих поддержали идею строительства парковки, так как она была необходима. После проведения строительства жители смогут посадить новые деревья.

«В нашем дворе много машин, и раньше все парковались, как хотели. Все ставили свои машины на газоне, из-за чего никакой зеленой растительности и не было. То, что сейчас в скором времени появится парковка – это только плюс», - добавила она.

По словам другой проживающей, для парковки рабочие вырубили 28 деревьев, а также машины будут ставить у ворот детского сада, что недопустимо.

В ответе администрации округа в соцсети «ВКонтакте» поясняется, что на собрании собственников в 2019 году было принято решение о необходимости включения данного двора в комплексное благоустройство. В настоящее время ведутся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, приподнимается тротуар, а также расширяется проезд с учетом парковки. 31 июля было проведено собрание с жителями, на котором большинство высказались за необходимость дополнительных парковочных мест, в том числе и за частичную вырубку деревьев.