РИАМО - 11 авг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый учебный год в российских школах необходимо начать с вакцинации детей от гриппа, сейчас уже готово 18 миллионов доз для вакцинации детей, сообщает РИА Новости.

Во вторник президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства о ходе подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года.

«Крайне важно начать новый учебный год параллельно с началом иммунизации против вируса гриппа. Это нужно для того, чтобы защитить детей от этой инфекции, которая <…> реальна в сегодняшнем дне», — сказала Попова.

По ее словам, в настоящий момент все регионы страны проводят мероприятия по организации данной работы.

Она добавила, что сейчас уже готово 18 миллионов доз для вакцинации детей от гриппа.

Также Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. констатируется четкая тенденция к снижению ежесуточной регистрации выявленных случаев коронавируса.

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11 АВГУСТА

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