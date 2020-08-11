РИАМО - 11 авг. За месяц 1668 человек использовали трансферные автобусы до аэропорта Жуковский, в июле был возобновлен трансфер от и до аэропорта после восстановления регулярных авиарейсов, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

За месяц после возобновления движения услугой трансфера воспользовались 1668 человек. С начала 2020 года - почти 10 тысяч пассажиров. В 2019 году пассажиры ЦППК оформили почти 48 тысяч билетов от и до аэропорта Жуковский.

«Движение трансферных автобусов ЦППК было возобновлено 3 июля. Ранее они были временно отменены из-за сокращения количества рейсов», - говорится в сообщении.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Актуальная информация о графике движения трансфера размещена на официальном сайте ЦППК.

Также внимание пассажиров обратили на то, что нужно обязательно носить маски и перчатки в общественном транспорте. Их можно купить в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.