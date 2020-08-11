РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В городском округе Мытищи ликвидировали ямы на дороге по Загородной улице в деревне Грибки, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В городском округе Мытищи в 2020 году ремонтируют 50 дорог протяженностью 12,9 километра.

«Автомобильная дорога в деревне Грибки была осмотрена. Наличие ям на проезжей части подтвердилось. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в районе дома №35 по улице Загородной выполнены», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что мытищинцы могут повлиять на то, какая дорога попадет в план ремонта на следующий год, проголосовав на портале «Добродел». Сейчас идет уже второй этап голосования, и продлится он до 1 сентября. По его итогам в дополнительную программу ремонта попадут 25% дорог, набравших максимальное количество голосов.