РИАМО - 11 авг. В Доме культуры деревни Ратчино городского округа Воскресенск второй год работает клуб для людей пенсионного возраста «Активное долголетие», в период самоизоляции он приостанавливал свою работу, но уже с начала августа встречи участников клуба возобновились, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В настоящий момент в клубе занимается десять человек. Самой старшей участнице — 75 лет. Руководит клубным формированием председатель совета ветеранов деревни Ратчино Валентина Вольнова.

«Дважды в неделю участницы клуба собираются в Доме культуры для занятий оздоровительной гимнастикой, бадминтоном и полезными физическими упражнениями. В клубе проходят тематические вечера, беседы и встречи с интересными людьми», — отмечается в материале.

Одна из участниц клуба — поэтесса и член Союза писателей России Тамара Курбацкая. Она проводит литературные гостиные.

В конце прошлого года ДК с большим успехом провел спортивно-игровую программу «Спартакиада пенсионеров», самой старшей участнице был 81 год. У всех остались только приятные впечатления от соревнований.

«Будем продолжать занятия, готовиться ко Второй Спартакиаде пенсионеров, которая должна состояться этой осенью. В этот раз настроены только на победу! К гимнастике и хоровому пению планируем добавить танцевальные занятия, которые будет проводить для нас руководитель хореографического кружка «Отрада» ДК Ксения Абязова», — рассказала Вольнова.