РИАМО - 11 авг. Жалоб и серьезных нарушений не выявили в подмосковных оздоровительных лагерях за первую смену, сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш.

Оздоровительные лагеря начали работать в регионе с 15 июля. За первую смену в 52 лагерях отдохнули более 9 тысяч детей, уточнила заместитель министра социального развития Московской области Надежда Босс.

«У нас 21 день 52 лагеря успешно отработали. Часть лагерей отработали всего одну смену. Смена прошла спокойно, никаких эксцессов у нас не было. Жалоб родителей или детей тоже не было», - сказала Черныш.

Она отметила, что в ходе проверок были найдены только легкие нарушения в четырех оздоровительных организациях.

«У нас санитарными правилами обговариваются все сферы деятельности летних оздоровительных заведений. Среди них - одномоментность заезда детей, лагерь консервируется на 21 день. Если либо ребенок, либо воспитатель уезжают, вернуться уже невозможно. <...> Все организации очень ответственно отнеслись к оздоровительной кампании», - заключила Черныш.