РИАМО - 11 авг. Подведомственное предприятие комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья ГАУ Московской области «НИиПИ градостроительства» отмечено дипломом, кубком «Золотого фонда строительной отрасли» III степени (высший приз), а также дипломом «Лидер строительного комплекса России», говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Награды вручены по итогам XVI Всероссийского конкурса на лучшую строительную, проектную и изыскательскую организацию, предприятия строительных материалов и стройиндустрии за 2019 год. Также директор института Дмитрий Климов награжден дипломом «Лучший руководитель проектной (проектно-изыскательской) организации России».

«Уже третий год подряд ГАУ Московской области «НИиПИ градостроительства» входит в число победителей Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию аналогичного профиля строительного комплекса. Приятно отметить, что в год 30-летия Российского союза строителей институт награжден дипломом лидера строительного комплекса России. Поздравляю коллектив и директора института Дмитрия Климова с заслуженными наградами», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Торжественная церемония награждения дипломантов с соблюдением необходимых санитарных норм прошла в Российском союзе строителей в преддверии профессионального праздника – Дня строителя.

В церемонии награждения приняли участие президент Союза строителей России Владимир Яковлев, заместитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, председатель профсоюза строителей Борис Сошенко, президент ассоциации СРО «МОС» Ефим Басин и многие другие.

Организаторами конкурса являются министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, министерство промышленности и торговли РФ, Российский союз строителей и профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов России.

Всего в конкурсе приняли участие 154 организации, в том числе строительных компаний – 70, предприятий строительной индустрии – 22, проектно-изыскательских организаций – 62.