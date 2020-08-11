РИАМО - 11 авг. В ходе торгов на право аренды земельного участка в Рузском округе площадью 1,2 тысячи квадратных метров арендная плата превысила стартовую стоимость в 26 раз, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

С 3 по 7 августа в Подмосковье в торгах по аренде земельных участков приняли участие 340 человек.

«Так, например, в городском округе Рузский на торгах по аренде земельного участка, находящегося в собственности Московской области, площадью 1,2 тысячи квадратных метров на лот претендовали 20 участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 26 раз», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.