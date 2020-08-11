РИАМО - 11 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В квартире одного из домов на улице Малой Переяславской полицеские изъяли свыше 50 образцов короткоствольного и длинноствольного оружия.

«Также обнаружено более 6 тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов. Там же находилось оборудование, которое использовалось для изготовления и внесения изменений в конструкцию огнестрельного оружия и боеприпасов», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Эксперты установили, что один из изъятых пистолетов относится к спортивному нарезному огнестрельному оружию промышленного изготовления и пригоден к стрельбе, а более 90 патронов являются боеприпасами. Остальные предметы еще проходят экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов). Подозреваемый находится по подпиской о невыезде.