РИАМО - 11 авг. С 3 по 7 августа в Подмосковье на торги выставили 52 объекта – было объявлено о проведении 11 электронных и 41 «молоточном» аукционе, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, сдается земельный участок под размещение склада в Воскресенске, в Домодедове выставлен на аукцион бывший объект инфраструктуры воинской части, а в Наро-Фоминском городском округе победитель аукциона по аренде земельного участка площадью 3 тысячи квадратных метров сможет разместить на нем автосервис и магазины сопутствующей торговли», — сказал собеседник агентства.

На неделе также прошли 90 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.