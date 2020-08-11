РИАМО - 11 авг. Бесплатные стерилизации безнадзорных кошек будут проводить в подмосковных ветеринарных клиниках в каждый первый понедельник месяца до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

С начала августа и до конца 2020 года каждый первый понедельник месяца в государственных ветеринарных клиниках Московской области проводят бесплатные операции кастрации и стерилизации безнадзорных кошек.



«Первый день акции прошел 3 августа. Через единый контактный центр Государственной ветеринарной службы в отделения хирургического профиля было записано 72 животных, еще около 25 обращений было поставлено в лист ожидания на сентябрь», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.



Некоторые из кошек впоследствии обрели дом.



«В мероприятии участвуют 26 лечебно-профилактических отделений Государственной ветеринарной службы Московской области, в которых уже прооперировано порядка 70 животных», - отметил Разин.



После оценки послеоперационного состояния каждую кошку вакцинировали от бешенства.